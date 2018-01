Messaggi cancellati su WhatsApp? Ora un'app riesce a recuperarli

Se fino a pochi giorni esultavamo per la possibilità di cancellare i messaggi inviati su WhatsApp, ora la festa è finita per colpa di una nuova applicazione.

Si chiama "WhatsRemoved" ed un'applicazione che non piacerà a tutti. Qualche settimana fa, WhatsApp, la più nota app di messaggista, ha dato la possibilità agli utenti di cancellare entro sette minuti i messaggi inviati, purché non fossero ancora stati letti dall'altra persona. Ora però un'altra applicazione rischia di far naufragare il progetto. "WhatsRemoved" permette infatti di scoprire quali messaggi ci sono stati inviati e, prima di averli letti, cancellati.

Come ricostruisce Il Messaggero, la nuova applicazione è disponibile per il momento solo per i dispositivi Android ed è gratis. Il primo passo è quindi l'installazione sul proprio telefono. Una volta scaricata, l'app registrerà tutte le notifiche del nostro account WhatsApp lasciando poi memoria solo quelle cancellate. Compreso di audio, foto e video. A questo punto, l'unica soluzione è quella di fare particolare attenzione a chi inviamo messaggi.