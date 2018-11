La Nasa presto alla riconquista della Luna

La NASA annuncia il ritorno sul suolo lunare: come un fulmine a ciel sereno, dopo discussioni, sogni e speranze, è arrivata la conferma ufficiale.

A comunicarlo, direttamente l’amministratore Jim Bridenstine su Twitter, con una frase ancora più entusiasmante: “Lo faremo prima di quanto immaginiate!”.

Per rendere possibile l’operazione, saranno annunciate domani giovedì 29 novembre una serie di partnership con aziende americane, atte a rilanciare un programma da parecchio tempo nel cassetto. Del resto lo stesso Bridenstine aveva dichiarato nel suo disegno di legge come la NASA difettasse di “uno scopo o missione chiara, a causa di una mancanza di coerenza nella leadership e dell'incertezza di bilancio negli anni passati”.

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think! https://t.co/1vC2NC6OzI