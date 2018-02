"Non si può rispondere" ​Il bug sull'iPhone X

Altro bug sull'iPhone X. Diversi utenti che hanno acquistato l'ultimo smartphone hanno segnalato alcuni problemi riguardo alle chiamate in entrata. Infatti quando c'è una chiamata in entrata alcuni dispositivi non mostrano la grafica con il nome e il numero di chi sta chiamando e il tasto per aprire la telefonata. In questo momento nei forum americani di utenti Apple sono arrivate già circa 800 segnalazioni. Di fatto a quanto pare lo squillo parte circa 6-8 secondi prima che si possa materialmente rispondere. Mentre Apple è già a lavoro per risolvere il problema, gli stessi utenti suggeriscono alcuni rimedi.



C'è chi propone il classio "spegni e riaccendi" o chi suggerisce di reinstallare il sistema iOs da iTunes. Una procedura più efficace rispetta alla prima. Infatti accendendo e rispegnendo il dispositivo dopo circa 20 minuti il problema si ripresenta. Per reinstallare il sistema operativo il procedimento è molto semplice e si puà seguire una breve procedura guidata che la stessa Apple ha pubblicato sul suo sito.