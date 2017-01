Ora Facebook porta la pubblicità anche nelle chat di Messenger

Le chat di Facebook potrebbero cambiare, l'azienda attraverso un comunicato stampa ha reso noto, infatti, l'avvio di un "test molto piccolo" in Australia e Thailandia, che consentirà alle imprese di piazzare inserzioni pubblicitarie sulla schermata iniziale della chat.

Questa novità, forse, non vi piacerà perché gli spot compariranno tra i nomi dei contatti preferiti (quelli con cui si messaggia di più, ndr) e quelli degli amici attivi, nello spazio dove solitamente vengono segnalati i compleanni. L'obiettivo di Facebook è quello di collegare con maggior facilità le aziende e le persone. Ma per gli utenti potrebbe essere una trovata fastidiosa.

Questo genere di progetto è stato già iniziato qualche tempo fa, quando sul social netowork più famoso al mondo sono comparsi i messaggi sponsorizzati e le news feed che permettono all'utente di finire direttamente su un altro sito. Ma perché proprio nelle chat di Messenger? Come spiega l'Huffingtonpost, ogni mese aziende e utenti si scambiano oltre un miliardo di messaggi via chat per questo inserire contenuti pubblicitari in quella posizione faciliterebbe il collegamento con informazioni pubblicitarie e sarebbe molto più proficuo.