Prysmian Group e IATT insieme per l'Industria 4.0

"L'industria 4.0” come cardine dello sviluppo italiano, basato su un profondo processo di digitalizzazione. È questo il tema del convegno "Obiettivo 2025: l’industria italiana si allea per lo sviluppo digitale del Paese”, organizzato da Prysmian Group - leader mondiale del settore cavi e sistemi per l'energia e le telecomunicazioni - e da IATT - Italian Association for Trenchless Technology. Un incontro che vede la partecipazione dei principali protagonisti del settore, come la Pubblica Amministrazione, le Associazioni di categoria, i rappresentanti del mondo industriale e delle Utilities.

Così come testimoniato dal Piano Nazionale Industria 4.0, varato dal Governo a settembre 2016, il processo di digitalizzazione del Paese è indispensabile per garantire lo sviluppo futuro e il rilancio economico. Per farlo, è necessario predisporre una rete efficiente e soprattutto veloce, con interventi mirati sul fronte sia della banda ultralarga che delle tecnologie 5G, affinché l'"Industria 4.0" tricolore possa spiccare il volo. Un'evoluzione strategica di cui Prysmian Group sarà certamente protagonista, così come sottolinea Carlo Scarlata, Amministratore Delegato Commerciale di Prysmian Italia: " Il futuro del nostro Paese non può prescindere da un processo di digitalizzazione in cui la fibra ottica gioca un ruolo chiave insieme alle tecnologie trenchless. Prysmian Group, in quanto unico produttore italiano di fibra ottica, è in prima linea sul fronte degli investimenti e della ricerca, e sta dispiegando sul campo tutte le sue tecnologie e il suo know-how ".