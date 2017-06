Il servizio news di Apple in blocco: c'è una falla nella sicurezza?

C'è forse un problema di sicurezza, nel blocco di "Apple News", il servizio di aggregazione delle notizie garantito dall'azienda della mela più famosa del mondo.

Da oltre due settimane, infatti, in molti si sono accorti che nella sezione "notizie" consultata da centinaia di migliaia di persone ogni giorno in tutto il pianeta, non appare più alcun aggiornamento.

In molti hanno iniziato a pensare che il servizio potrebbe essere stato sospeso per ragioni di sicurezza: dietro al blocco ci sarebbe una vulnerabilità scoperta nella piattaforma relativa al "jailbreak" - cioè il metodo per aggirare le barriere anti-hacker. Un modo cioè per installare software non autorizzati sui dispositivi dell'azienda di Cupertino. Il blocco potrebbe durare ancora dai nove ai 12 giorni, senza che al termine di esso sia necessario installare alcun aggiornamento.

In Italia il servizio news è presente solo in via sperimentale, come "floating app" del menu "today" che comprende anche altre informazioni di base. In Usa, Australia e Gran Bretagna, invece, il servizio è pienamente attivo ed utilizzato da moltissimi affezionati della Apple. Che ora attendono il ripristino del servizio sospeso.