Su Instagram arrivano i messaggi vocali

Dopo aver invaso WhatsApp e cambiato il modo di comunicare, i messaggi vocali sbarcano ora su Instagram. La funzione è già disponibile per molti utenti in tutto il mondo e per utilizzarla basta scaricare l'ultima versione Android o iOS dell'app.

I messaggi vocali sono disponibili su Direct, la chat interna all'app dove è possibile scambiarsi messaggi privati tra utenti. Ma niente paura. Non ci saranno anche qui vocali infiniti come su WhatsApp: Instagram 'walkie talkie' permette di inviare messaggi della durata massima di un minuto.

Inviare una nota audio è molto semplice. Agli utenti basta tenere premuto il pulsante a forma di microfono per registrare un messaggio. Rilasciando il dito il vocale partirà in automatico. Come WhatsApp, c'è la possibilità far scorrere il dito verso l’interno del display per cestinare l’audio in fase di realizzazione. Attenzione però. A differenza delle Storie che caratterizzano l'applicazione e che vengono automaticamente eliminate dopo 24 ore, i messaggi vocali sono disponibili nella chat in qualsiasi momento.