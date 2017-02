WhatsApp, addio privacy: in arrivo la localizzazione dei contatti

Sono tante le novità che sta presentando WhatsApp con i suoi aggiornamenti: se è di poche settimane fa l'aggiornamento che permette agli utenti iOs di inviare sms anche da offline, sembra stia arrivando anche quello che permette di vedere la localizzazione dell'utente.

Un'altra novità presentata riguarda la modifica e la cancellazione di messaggi inviati, prima che l'interlocutore possa leggere il messaggio. Intanto l'ultima notizia che riguarda la geolocalizzazione non sembra essere gradita da chi utilizza il social di messaggistica istantanea: con il Live Location Tracking a breve sarà possibile monitorare gli spostamenti in tempo reale dei nostri contatti per uno, due, cinque minuti o un tempo indeterminato.

Ovviamente, è necessario il consenso dell'interessato e questa funzione potrebbe essere utile soprattutto per le chat di gruppo, ma non tutti sono d'accordo per una questione di privacy.