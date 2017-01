WhatsApp, nuova falla: chat private non sicure

Il The Guardian ha rivelato una falla nei messaggi privati di Whatsapp che potrebbero essere intercettati da Facebook nonostante siano codificati.

Facebook chiarisce che nessuno può intercettare i messaggi scambiati con Whatsapp per rispettare la privacy degli utenti ma l'indagine del quotidiano afferma che la compagnia potrebbe leggere i messaggi cifrati a causa del modo in cui la compagnia di messaggistica istantanea ha applicato il suo protocollo di codifica end-to-end.

Si pensa che questo problema possa essere una "enorme minaccia per la libertà di espressione" e che potrebbe essere sfruttata dalle agenzie di inteligence dei governi. Questa "debolezza" di Whastapp è stata scoperta da Tobias Boelter, investigatore specializzato in codifiche dell'Università di Berkeley, in California che ha dichiarato che "se un'agenzia di intelligence chiedesse a WhatsApp di divulgare lo storico dei messaggi, potrebbe effettivamente garantire l'accesso cambiando le chiavi".

L'esperto aveva riferito a Facebook del problema già nell'aprile dello scorso anno e la compagnia aveva notificato di essere già a conoscenza della questione.