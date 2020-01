Whatsapp va in "down" In tilt i video e gli audio

Ancora un "down" per WhatsApp, la popolare app di messaggistica della "galassia" Facebook. Da quando in Italia erano circa le 12, molti utenti di mezzo mondo hanno iniziato a segnalare il disservizio. In particolare, sembra impossibile inviare ai propri contatti i video o i messaggi vocali.

Secondo siti come Downdetector, lo stesso disservizio è stato segnalato nel Golfo Persico, in India, nel Sud Est asiatico e nella Cina meridionale. Il picco delle segnalazioni è arrivato alle 12,17 e poi è sceso. Il 96% delle persone hanno riscontrato problemi nel ricevere o inviare i messaggi, mentre solo il 2% non riusciva a connettersi con il server.

Molti utenti stanno lamentando il guasto su Twitter, dove l'hashtag #WhatsAppDown è diventato di tendenza. Non mancano le segnalazioni - meno frequenti, ma iniziate all'incirca allo stesso orario - di disservizi anche sugli altri portali della società fondata da Mark Zuckerberg. In particolare, Instagram risulta avere problemi di log in Europa, mentre Facebook sembra funzionare a rilento in anche in Stati Uniti orientali, Sud Est asiatico e Brasile.

È probabile, quindi, che l'intera rete di server di Facebook stia avendo rallentamenti.