Tenere farfalle inseguono leoni di Sicilia

Andrea Camilleri giace ventilato artificialmente in ospedale però il suo giallo continua a veleggiare a tutta forza. Il cuoco dell'Alcyon (Sellerio) questa settimana si attesta poco sopra le 24mila copie, in netta salita di vendite rispetto alla settimana precedente dove si attestava a 19mila e spiccioli. Nessuno è quindi in grado di tener dietro al commissario Montalbano. L'inseguitrice più vicina, anch'essa sicula, è Stefania Auci. I leoni di Sicilia. La saga dei Florio (Nord), romanzone storico dall'impostazione tradizionale ma ben scritto, si prende anche la soddisfazione di guadagnare qualche centinaio di copie sulla settimana precedente e ferma l'asticella a 7mila novecentoventisette volumi venduti. Meno di un terzo di quelli che vende Camilleri. Però ormai la Auci si è stabilizzata ai piani alti e I leoni di Sicilia si sta confermando un romanzo capace di prendere la strada del longseller stagionale, forse addirittura annuale.

Movimento in classifica invece a partire dal terzo posto dove fa capolino Lucinda Riley con La stanza delle farfalle (Giunti). La scrittrice irlandese, famosa per la serie de Le sette sorelle, con questo romanzo al femminile, che racconta di un amore sopravvissuto al tempo, arriva rapidamente alle seimila e seicentoquarantuno copie... Riesce persino a scalzare i Me contro Te, temibilissimi youtuber adorati dai ragazzini, che con il loro Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te continuano a macinare e macinare copie, precisamente 5mila e cinquecentocinquatasei. Ormai sono sulla breccia da settimane e bisogna prendere atto che per i giovanissimi sono dei veri idoli. Andando verso la parte bassa della classifica non resta che sottolineare la resilienza di Gianrico Carofiglio. Ora al sesto posto con La versione di Fenoglio (Einaudi), è da considerare un vero Stachanov delle vendite, macina da mesi. Ha invece lasciato la top ten Guido Tonelli con Genesi. Il grande racconto delle origini (Feltrinelli). Resta primo in saggistica ma la fisica del Big bang d'estate fatica un po' a restare nei primi dieci assoluti.