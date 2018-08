Tg1, nuove polemiche per Marina Nalesso in onda con crocifisso

Ci risiamo. La giornalista del Tg1 Marina Nalesso, dopo due anni, torna nuovamente al centro delle critiche dei laici e dei "laicisti" che sui social la contestano di condurre l'edizione pomerdiana del telegiornale con addosso un crocifisso.

Ora i suoi oppositori tornano alla carica. " L'ostentazione dell'occupazione della #Rai da parte dia una fazione politica. Un affronto alla #laicità dello #Stato. Una grave mancanza di rispetto nei confronti de #cittadini. Se questi son cattolici autentici o carrieristi? #tg1 #Rai1 #Rai #ServizioPubblico #MarinaNalesso" , scrive un utente su Twitter.

A difenderla ci hanno pensato i cattolici ma non solo. " Non ho mai visto Marina Nalesso aprire e chiudere il #Tg1 facendosi il segno della Croce. E non ho mai ascoltato da lei, tra una notizia di cronaca e una di economia, recitare una giaculatoria. Ho buona memoria. Il Rosario sta bene dove sta!" , cinguetta un altro utente di Twitter. L'ex deputato Daniele Capezzone, invece, scrive: " +Ultime follie a sinistra+ Sono notoriamente liberale e laico, non sospettabile di derive clericali di alcun tipo. Ma trovo allucinante che a sinistra se la prendano perché la (brava) giornalista Marina #Nalesso indossa il #crocifisso. Solo un talebano (laico) può offendersi".

La Nalesso, dal canto suo, in un'intervista rilasciata lo scorso giugno a Cristiani Today, ha spiegato cosa significa per lei indossare il crocifisso: "Ci hanno inculcato in maniera strisciante che la fede vada vissuta privatamente. Ma questo è un controsenso, se una persona ha fede, è ciò che è in tutto ciò che fa, in ogni gesto, ogni piccola attenzione, ogni sorriso. Non può essere nascosta, nei gesti come nei simboli".