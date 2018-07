Imperia, titolare pizzeria rapinata dell'incasso

Strattonata, scaraventata a terra e rapinata dell'incasso della serata. Vittima dell'aggressione, avvenuta verso l'una della scorsa notte, in via Garessio, a Imperia Oneglia, è la titolare di una pizzeria di Diano Marina, vicina località turistica e balneare.

Il tutto si è consumato con molta rapidità, quasi come se il il malvivente, sapesse di agire a colpo sicuro. Piuttosto ingente l'incasso: circa cinquemila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della locale Questura che hanno già acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza cittadino per ricostruire un identikit del rapinatore.

Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un uomo alto circa un metro e ottanta, corporatura robusta e tratti somatici indiani o nordafricani, che indossava una polo di colore azzurro e un paio di pantaloni lunghi.

Le ricerche dell'aggressore sono state diramate anche i ai carabinieri, che poco dopo hanno recuperato la borsetta contenente il telefonino cellulare e altri effetti personali.

Naturalmente, i soldi non c'erano più. Segno che qualcuno cercava soltanto denaro in contanti, non merce da ricettare. La donna, che era molto spaventata, è stata, quindi, visitata dal personale medico per verificare l'entità delle lesioni riportate.