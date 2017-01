HoMi, il ritorno del corallo e il libro diventa lampada

Scoprire i nuovi trend del lifestyle percorrendo a ritmo lento i padiglioni di Fiera Milano affollati di stand e di visitatori e buyer italiani e stranieri che arrivano a HoMi, il salone degli stili di vita aperto fino al 30 gennaio, è un’immersione nel mondo delle idee e dei prodotti per la casa e la persona. Collezioni esposte in maniera scenografica o minimalista in una sorta di gara del bello fra colori e dimostrazioni, novità e sorprese.

I satelliti della manifestazione sono un maxi contenitore di sorprese e poco importa che siano grandi brand o medie e piccole imprese: a ciascuno il suo, viene da dire. Da Living Habits dedicato alla tavola, alla cucina, agli arredi, ai complementi e illuminazione, ai regali per feste ed eventi di Gift & Events fino a Home Wellness e Hobby & Work e a Garden & Outdoor. Per non dimenticare Concept Lab dove il design racconta il futuro. E i bambini? Kid Style si rivolge anche a loro, alle esigenze e alla “sensorialità” che esprimono attraverso arredi, complementi moda e giochi “pensati” su misura per le loro esigenze.

Ma uno dei satelliti più importanti è Fashion & Jewels, ovvero la moda da indossare in ogni momento, dove gli espositori sono più di 500. Qui, se si parla di trend - e ce n’è per tutti gusti - una che vale la pena segnalare è l’affermazione del corallo come accessorio gioiello o bijoux da esibire tutto l’anno e in ogni occasione: senza età e senza tempo. Gioiello che ha un’anima artigianale e impone grande capacità di lavorazione che ne fanno un nuovo must orafo. Ma i trend sono anche giovani e modaioli, e sono proposti in base target di età, clientela e gusti come gli anelli dalle forme particolari che coprono la lunghezza delle dita e sono realizzati in “zama” una lega leggera particolare, o le collane fatte con le catene di moto e bici. Ispirati alla musica hi pop e al rap, al mondo dark e a quello celtico.

Per gli innamorati di San Valentino arriva il cuore rosso che si realizza come un puzzle, come le due metà che si incontrano colpire da Cupido e lo compongono. E gli orecchini bicolore? Sono perfetti per abbinarsi ad abiti diversi… Poi ci sono i materiali a farla da padrone, plasmati da un design che riesce sempre a stupire: nelle collezioni di una grande firma come Sharra Pagano ritroviamo resine, metallo e tanto colore. Leggerissimi come ali di farfalla i bijoux costruiti usando cuoio sottilissimo rivestito d’oro, d’argento o colorati di rosso, ideati da una giovane stilista che si trova nella sezione Sperimenta. Ottone dorato, argentato, smaltato invece per i curiosi bracciali con forchetta che hanno subito registrato un boom di vendite e si apprestano a diventare un must.

E che dire di Abat-Book, le piantane e le lampade che hanno il paralume - copertina (di libro, naturalmente) che riproduce copertine legate ai successi dei grndi della letteratura che “vestono” anche tavoli e librerie e sono realizzati da Art Frigò che ha un catalogo di una sessantina di titoli fra cui scegliere l’autore preferito o chiedere di realizzare un pezzo personalizzato. Il libro apre la luce sulle pagine di chi ama leggere.

Molto ricco di proposte è anche il satellite Home Texiles e qui una notazione particolare va ad Arcolaio Arte Tessile Italiana, azienda familiare di Teramo che espone a HoMi dopo aver ripreso la produzione per i problemi legati all’emergenza neve e al sisma. Propone collezioni di copriletto, trapunte, tende, tovaglie, centrotavola e asciugamani realizzati esclusivamente con fibre naturali: lino, cotone, lana e canapa. Design raffinato in particolare per le collezioni ispirate al mare o alla natura della campagna, stile ed eleganza a prezzi accessibili.

Altre soprese lo riserva il satellite Fragrances & Personal Care che è il regno dei profumi e della profumazione dove si trova la Olfactory Gallery che è una novità e presenta nello spazio espositivo brand italiani e internazionali presenti per la prima volta al Salone degli stili di vita. Qui si esaltano fragranze, essenze e profumazioni per le quali sono utilizzate materie prime innovative e tutte naturali proposte con un packaging personalizzato e di design.

Informazioni: www.homimilano.com