Troppo smog, nuovi divieti

Nonostante la pioggia da oggi scattano le misure straordinarie per il traffico previste dal Protocollo regionale sulla qualità dell'Aria attivate dopo sette giorni consecutivi di superamento del limite di 70 microgrammi per metro cubo di pm10. Si tratta del blocco dei mezzi più inquinanti anche nei week end e nei giorni festivi. Da questa mattina si fermano in tutto il territorio comunale i veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3 diesel (dalle 7.30 alle 19.30), compresa la domenica e i festivi. I veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato, invece, non potranno circolare dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 18 alle 19.30.