Il trucco c'è ma non si vede Le app (gratuite) per il ritocchino

Una volta era «solo» Photoshop. Un programma a misura di professionista e destinato solo a rendere le belle ancora più belle. Oggi invece l'arte del fotoritocco è a portata di dito e, diciamolo, può regalare una botta di autostima anche nelle giornate in cui l'amor proprio vacilla. Perché se è vero che una fotografia spesso è destinata a immortalare per sempre un attimo indimenticabile, se lo fa portando impressa nell'inchiostro la versione esteticamente migliorata di noi stessi in fondo non scoccia a nessuno. Anzi. E ora che la stampa delle fotografie è sempre più immediata e arriva fin dentro le cabine per fototessere, divertirsi a (ri)produrre la propria immagine migliore è un gioco da ragazzi. Non ce ne vogliano i puristi di quell'arte profonda che è la Fotografia con la maiuscola. Qui si parla di giocare, appunto. Di dare una dignità maggiore a quelle che una volta erano le foto un po' sfuocate, controluce o storte che finivano nei nostri album di famiglia e oggi è invece possibile consegnare alla nostra personale storia in maniera più decorosa.

Chi più ne ha più ne metta. Partendo dalle stesse funzionalità base delle fotocamere, passando per Instagram e i suoi filtri, comprese le mascherine per le stories: una foto allo schermo dello smartphone dopo la modifica e via che si vola. Molto in voga ultimamente, sempre parlando di ritorni dal passato, la app Huji. La quale, facendo il verso nemmeno troppo velatamente alla famosa marca di rullini, regala ad uno scatto fatto con il cellulare l'allure della vecchia polaroid, compresa la data laterale in rosso e quell'effetto un po' fanè.

E ancora, giusto per citare tra le proposte gratuite più diffuse, c'è Retrica, app che propone una miriade di filtri capaci di regalare effetti insperati. Oppure Facetune 2, vera e propria «spa» digitale dove si leviga la pelle e si cancellano occhiaie, rughe, brufoli e doppi menti letteralmente con un dito.

O ancora Vsco cam, che oltre a conferire poteri quasi magici all'obiettivo del proprio smartphone, raggruppa una vera e propria community di utenti desiderosi di condividere espressioni spontanee e fantasiose. Un universo dalle sconfinate potenzialità, disponibile sugli store digitali e capace di trasformare chiunque in una star. Certo, la realtà poi non mentirà mai. Ma provare l'ebbrezza di un ritocchino da celebrity e magari stamparcelo pure, un bel po' di morale lo fa. Eccome.

FArt