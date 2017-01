Turisti record, battuta Expo

Nel 2016 i turisti sono stati più che nell'anno di Expo. Nel 2015, secondo i dati della questura elaborati dal Comune, le presenze registrare dall'estero per una visita in media di due giorni erano state poco sotto i 5 milioni e mezzo, il bilancio 2016 si è chiuso con oltre 5 milione e 600mila turisti stranieri e un aumento quindi intorno al 2,07 per cento. Tre i mesi in cui si è registrato un vero e proprio boom: febbraio con un più 10,3% di arrivi, novembre con il 6,85% e soprattutto dicembre con il picco dei visitatori (436mila) tra monumenti, mercatini natalizi e mostre ha superato addirittura il 24,61% rispetto allo stesso mese nel 2015.