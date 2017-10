Tutto il buon pesce di Milano in una michetta

Il pesce, freschissimo e di qualità, è quello che arriva tutti i giorni al mercato ittico di Milano, il più grande mercato del pesce d'Italia rinomato in tutto il mondo. La michetta invece è quella De.Co., l'unica riconosciuta dal Comune di Milano. Aggiungete tanto gusto, fantasia, ma anche quella semplicità necessaria ad esaltare i profumi e i sapori del mare e un ambiente accogliente, fresco, pulito e colorato, un ambiente che richiama, con le sue tonalità e con gli elementi di arredo nautici dalle lampade realizzate con cime di canapa ai nodi marinari - i meravigliosi spazi marini e i segreti degli abissi.

Eccovi da The FisherMan, nuovissimo ristorante in zona Moscova che rende omaggio al «Signor Pesce» con i suoi panini gourmet dagli accostamenti insoliti e saporitissimi: dal polpo alla brace con crema di ceci e guanciale croccante al tonno tataki alla senape con pesto di rucola e semi di sesamo fino agli scampi con burrata e cuori di carciofo, passando per seppie e calamari abbinati alla parmigiana di melanzane e molto altro ancora, per un totale di 10 michette inedite in menù.

Cui si aggiungono le tartare battute al coltello, i carpacci tagliati al coltello e i fritti, tutti accompagnati dall'immancabile michetta De.Co. e da una julienne di verdure croccanti. Piatti da abbinare a una selezione di birre artigianali del Birrificio Milano ma anche al buonissimo vino di origine abruzzese e veneto (un Montepulciano e un Trebbiano della cantina Ciavolich e una bollicina della vinicola San Giovanni di Conegliano). Un po' fastfood e un po' bistrot gourmet, The FisherMan è destinato a lasciare il segno non solo per l'originalità della proposta ristorativa ma anche per la particolare attenzione che dedica alla sostenibilità. Tanto che utilizza solo piatti, bicchieri, posate e porta michette monouso compostabili e biodegradabili, per ricordare a tutti che tra 35 anni gli Oceani potrebbero contenere più bottiglie di plastica che pesci, con effetti devastanti per l'intero eco-sistema. Un piccolo-grande esempio che può fare la differenza. (Via Varese 4 angolo Largo La Foppa. www.thefisherman.it).