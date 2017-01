Val Sarentino, eleganza stellata ad alta quota

Michela De Faveri

La seconda stella Michelin da poco ricevuta dal Ristorante Terra, ha reso ancora più seducente soggiornare al Relais & Châteaux Auener Hof in Val Sarentino (Bz). La cucina aromatica dello chef Heinrich Schneider, accompagnata dalle migliori etichette di vino della zona, è servita su piatti ceramici creati a mano da artisti, che richiamano i colori delle erbe selvatiche, principali protagoniste dei suoi sapori. Nella spa esperienza unica con i particolarei trattamenti alla quarzite aurea. Pacchetti di soggiono a partire da 208 euro a persona. Per maggiori informazioni e per prenotazioni: www.auenerhof.it.