La Valentina l'Abruzzo sostenibile

Non c'è niente di più contemporaneo dell'antico, non c'è niente di più buono del semplice. Convinto di questo Sabatino di Properzio ha trasformato negli anni la sua giovane azienda La Valentina (nata nel 1990, sua qualche anno dopo), sulle colline pescaresi di Spoltore, in un presidio di agricoltura sostenibile al di là dei marchi e delle certificazioni, formando ad esempio i dipendenti a svolgere tutte le loro mansioni in modo responsabile nei confronti dell'ambiente. Rispetto per la natura. Rispetto per le uve e per il modo in cui il terroir le usa come strumento espressivo. Logico quindi che il compito di Sabatino e dei suoi collaboratori sia quello di esser lievi di mano e di concetto, lasciando parlare un terreno straordinario come l'entroterra abruzzese. I vini sono pezzi di bravura senza nessun compiacimento. Naturalmente al centro del progetto ci sono le differenti etichette di Montepulciano d'Abruzzo. Il Riserva Spelt da viti tra i 7 e i 27 anni fa malolattica in parte in barrique e in parte in botti di rovere, ove resta per 16 mesi per poi riposare un anno in bottiglia. Un vino maschio, seducente, corposo, di grande persistenza. La Riserva Bellovedere è da anni uno dei nostri Montepulciano prediletti, con venti mesi di legno, si esibisce in bocca sontuoso e piacevolmente minerale, con un lungo finale di tabacco. Più semplice ma non per questo banale il Montepulciano doc base, che solo per il 20 per cento affina in legno. Fa storia a sé il Binomio, prodotto in code-share con l'azienda veneta Inama. Naturalmente il territorio si esprime anche con il Cerasuolo d'Abruzzo Superiore, un rosé che se la gioca con i grandi così melogranoso. E con il Trebbiano doc Spelt, con tocchi di frutta, di spezie e una spruzzatura di sale marino. Ultimo nato il Fiano Ahuà, tropicale e minerale, che fa della bevibilità la sua caratteristica principale ma senza rinunciare a un po' di spessore. Ogni bicchiere racconta una storia, qui.