A Venezia l'emporio del lusso con vista sulla laguna

Un anno di vita o, per meglio dire, di stile di vita. Perché T Fondaco dei Tedeschi, primo dipartimento europeo del leader mondiale nel travel retail di lusso DFS Group, concentra tra le sue storiche mura tutto il meglio del lifestyle italiano e internazionale e proprio questo mese soffia sulla sua prima candelina.

L'imponente edificio veneziano del XIII secolo situato di fronte al Ponte di Rialto e restaurato dall'archistar Remment Koolhaas offre al suo interno non solo lo shopping tra i migliori marchi (prevalentemente Made in Italy) e una ristorazione di prim'ordine grazie al ristorante e bistrot AMO a firma del tristellato Massimiliano Alajmo, ma anche una serie di esperienze dedicate all'arte e alla cultura che coinvolgono tutti, residenti e visitatori di Venezia. Dalle logge del cortile interno del palazzo si affacciano quattro piani, di cui tre allestiti a grande magazzino di lusso, collegati da scale mobili rosse che richiamano il red carpet. E se al piano terra lo spazio è dedicato ad AMO progettato da Philippe Starck - al grande artigianato veneziano e a un'accurata selezione di prodotti enogastronomici, sotto la grande cupola dell'ultimo piano ecco l'Event Pavillon, pensato per ospitare eventi, incontri, mostre e installazioni artistiche. Il tutto sovrastato da una lunga terrazza da dove lo sguardo abbraccia la laguna a 360 gradi. Un emporio del lusso insomma, dove gli arredi firmati da Jamie Fobert celebrano gli elementi, le texture e le forme classiche di Venezia, ma anche un polo culturale nuovo e originale che ristabilisce la connessione tra commercio e cultura nel cuore storico della Serenissima. E per festeggiare il suo primo compleanno, T Fondaco dei Tedeschi ha in serbo per questo autunno una serie di iniziative speciali.

A cominciare da «Le Cirque with World's Top Performers», con i migliori artisti del Cirque du Soleil impegnati a calcare i 7mila metri quadrati del Fondaco con esibizioni a tema Viaggio. Ma anche con «Diamoci del Tempo», rassegna culturale all'interno dell'Event Pavillon dedicata a incontri con artisti, scrittori e musicisti che mettono al centro delle proprie riflessioni lo scorrere del tempo. Ci sarà spazio anche per «esplorare» il gusto, con tre serate degustazione in partnership con AIS (Associazione Italiana Sommelier) Veneto, così come per una serie di incontri con gli autori degli spettacoli in scena al Teatro Goldoni e, proprio questo fine settimana, per farsi guidare dagli esperti di Vogue Italia in un viaggio nello stile attraverso i quattro piani del Fondaco.