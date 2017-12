Viaggio negli orrori di Pietrogrado fra soviet e fame

Il disastro di una città travolta dalla guerra civile e dalla rivoluzione distillato goccia a goccia. Distillato in tanti brevi articoli giornalistici vergati da uno dei più grandi scrittori russi, Isaak Babel', che anni dopo morirà in un gulag perché accusato di essere trotzkista. «C'è soltanto una città di tre milioni di abitanti, una città affamata, scossa nei fondamenti stessi della sua esistenza. C'è molto sangue versato per le strade, nelle case». Poca politica e molti fatti per vivere dall'interno il 1918 sovietico. L'anno che cambiò la storia.

Matteo Sacchi