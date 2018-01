Allenatrice fa sesso con un sedicenne: rischia il carcere

Una dipendente e allenatrice ventiseienne della Gooding High School, negli Stati Uniti, è stata di recente arrestata con l'accusa di abusi sessuali su un minorenne. Si chiama Ann Kuroki ed è la seconda insegnante della Magic Valley ad essere accusata di aver fatto sesso con uno studente; ora rischia una condanna fino a 25 anni di carcere o addirittura l'ergastolo, a seconda del tipo di reato di cui verrà ritenuta colpevole.

In una piccola cittadina di 3,500 abitanti come Gooding, nell'Idaho, era difficile che una relazione come questa riuscisse a passare inosservata. Alla guida del team di pallacanestro da circa 4 mesi, ovvero da quando è stata assunta dalla scuola, pare che abbia notato subito uno studente sedicenne, lo avrebbe avvicinato, sedotto e intrattenuto una relazione sessuale con lui.

All'inizio i due sono riusciti a mantenere la loro relazione inosservata ma è bastata una segnalazione alla polizia locale per far scattare le indagini sulla giovane donna. Pare che sia stata la madre dello studente a denunciarla e, dopo essere stata interrogata dalle autorità locali, l'allenatrice ha ammesso di aver fatto sesso con il ragazzo per ben 6 volte e di aver anche comprato alcolici per lui, azione che negli USA rappresenta un altro reato.

In attesa della sentenza, che potrebbe essere particolarmente severa, Ann Kouroki è stata intanto licenziata dalla Gooding High School.