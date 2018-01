Arriva il cioccolato rosa: Nestlé lo lancia in Asia

È rosa ma non è un cioccolato alla fragola, né incorpora coloranti di origine artificiale. Si tratta del nuovo prodotto dolciario che Nestlé sta per lanciare sul mercato asiatico.

Il nuovo articolo viene realizzato a partire da fave di cacao rubino coltivate in Ecuador, Brasile e Costa d'Avorio. Prenderà il nome di KitKat Ruby, ossia rosso rubino, ma il suo colore reale è più vicino al rosa. I nuovi snack al wafer ricoperto saranno disponibili inizialmente solo in Giappone e Corea del Sud, dove il pubblico è già pronto a un prodotto completamente nuovo, dato che da anni lì sono disponibili vari gusti di KitKat, come quelli al cheesecake di fragola e al tè verde. Una passione senza eguali, considerato come esistano in questi Paesi anche speciali negozi monomarca.

Il cioccolato rosa ha un sapore di bacche, è stato pensato per i Millennial e sviluppato da Barry Callebaut, a Zurigo, il più grande fornitore mondiale di cioccolato e merci a base di cacao. Con esso, Nestlé potrebbe lanciare una vera e propria rivoluzione nel mercato, come accadde negli anni '30 a seguito dell'invenzione del cioccolato bianco.

Il nuovo amministratore delegato Mark Schneider, sulla poltrona da un anno, vuole che Nestlé si concentri su merci a maggiore crescita, come caffè, cibi per animali domestici, acque in bottiglia e alimenti per l'infanzia. Tuttavia il gruppo vuole puntare ancora una volta sui dolciumi, grazie all'adozione di articoli di fascia alta, rendendoli più appetibili per il pubblico.