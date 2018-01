Costruisce un'automobile di neve: multato

Una copiosa nevicata a Montreal, in Canada, ha scatenato la fantasia e la creatività di Simon Laprise. L’artista improvvisato, un grande estimatore di Ritorno al Futuro, ha voluto celebrare la saga riproducendo fedelmente le fattezze dell’automobile presente nel film. La mitica e amatissima DeLorean, trasformata da Doc Brown in una macchina del tempo, e guidata con enfasi ed emozione da Michael J. Fox. Il giovane canadese, probabilmente grande estimatore della linea della vettura, ha riprodotto fedelmente le sembianze della stessa mostrando una certa maestria e capacità realizzativa. Uno scherzo simpatico e originale, rivolto agli addetti rimozione della neve sulle strade.

Ma la collocazione della vettura in uno spazio interdetto alla sosta ha catturato l’attenzione di una pattuglia di polizia che, di passaggio per la zona, si è fermata per multare l’automobile. Ma, dopo un’osservazione più dettagliata e ravvicinata, gli agenti hanno compreso lo scherzo, lasciando una finta multa con tanto di commento simpatico. Come si legge nel documento immortalato dallo stesso Simon Laprise, e riportato su Facebook, gli agenti hanno scritto " Vous avez fait notre soirée ", ovvero "Hai dato un senso alla nostra serata".

La simpatica creazione, per cui l’uomo ha speso quattro ore della sua vita e altrettante di fatica al freddo di Montreal, non ha trovato riscontro positivo tra gli addetti per la pulizia della strada. Pronti a svolgere celermente il loro lavoro, hanno travolto la scultura con il loro spazzaneve, distruggendo il tutto senza remore.