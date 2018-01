Depressione e solitudine: perché le pornostar si suicidano

" August aveva sofferto di depressione proprio come me e avevamo provato diverse forme di cura insieme. Anche Yuri era stupenda ma si lamentava di quelle più giovani che le rubavano i ruoli, aveva appena fatto una festa a casa sua insieme a molte persone, il giorno dopo è morta. Era così giovane e aveva iniziato la sua carriera da poco. Penso avesse un’enorme pressione sulle spalle: il porno può essere difficile come primo lavoro ". A parlare è Odette Delacroix, 28 anni e regina dell'hard. Anche Odette è scioccata dalla fine di quattro pornostar in soli tre mesi. Alcune di loro, come August Ames e Olivia Nova erano delle vere e proprie promesse del settore.

Il mondo dell'hard, dietro le sue luci, nasconde tante ombre, spiega Odette: " Quando ho iniziato nel porno andavano di più le formose, ma dal 2010 l’ossessione si è concentrata tutta nel trovare delle piccole Lolita. Dopo aver perso diversi chili in qualche mese, ho lavorato come mai avevo fatto in vita mia, tanto da riuscire a comprare una casa alla mia famiglia e una bella macchina a me. Nessuno mi ha mai chiesto se stessi bene, mi sembrava di essere una paziente malata di cancro ma quella era la tendenza, e quello volevano ". Una solitudine che Odette non riesce a condivdere con nessuno. Anche perché in questo mondo tutti possono essere rimpiazzati: un giorno sei all'apice del successo, il giorno dopo sei fuori. Le attrci hard sono diventate "usa e getta", come scrive Dagospia: " Adesso le ragazze durano tre mesi e la loro carriera poi finisce, non le chiama più nessuno, almeno che non sei una “spinner”, ovvero una che pesa 45kg e sembra molto molto giovane ".