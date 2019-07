Donna allatta il proprio partner più volte al giorno: "Fa bene alla coppia…"

C’è una donna, negli Stati Uniti, che è solita allattare il suo fidanzato. È l'assurda abitudine di Jennifer Mulford e di Brad Leeson, una coppia di Atlanta che, dopo essere stata insieme e poi lasciatasi al college, si è ritrovata dopo anni e anni.

Bene, i due hanno annunciato pubblicamente di essersi convertiti alla pratica e di non poterne più fare a meno: "Lo allatto ogni due ore, e per favorire la formazione di latte materno sto seguendo una dieta speciale, fatta soprattutto di semi di lino e di erbe in pillole […] Fa bene a lui e alla coppia in generale: lui riceve tutto l'apporto proteico per allenarsi e tra di noi si è venuto a formare un legame particolare" , ha raccontato la donna in un'intervista al The Sun, facendo scalpore.