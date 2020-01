Ingoia anguille vive per curare la stipsi: finisce in ospedale

La salute è l'aspetto che più interessa, o dovrebbe interessare, tutti noi e per poterla salvaguardare saremmo capaci di ricorrere a qualsiasi rimedio, naturale, medico o, alle volte, persino bizzarro. Quest'ultimo è quello utilizzato da un signore cinese che, esasperato dalla stipsi, ha pensato di ingoiare anguille vive pur di poter risolvere questo fastidiosissimo problema di salute, senza pensare che avrebbe peggiorato la situazione, finendo all'ospedale e rischiando di morire.

Secondo quanto riferito da un dottore della struttura medica, l'uomo, un operaio cinese di 51 anni, ha seguito il rimedio popolare secondo cui divorare anguille vive avrebbe potuto aiutarlo a espellere le feci. Il caso è stato reso pubblico dal canale pubblico Jiangsu durante il programma che trasmette le notizie quotidiane, News 360.

Secondo il rapporto medico, il paziente, del quale non si conosce il nome, è stato portato di corsa all'ospedale di Nanchino dai colleghi giovedì scorso, verso mezzogiorno. L'uomo, in agonia, ha riferito ai medici di aver ingoiato due anguille vive circa 24 ore prima aggiungendo di aver creduto che questo rimedio potesse aiutarlo a curare la stipsi e l'ingrossamento della prostata. Secondo quanto riportato dalla trasmissione, l'uomo sarebbe un lavoratore migrante e vivrebbe in città da solo, per questo non avrebbe cercato un'immediata assistenza medica.

I medici hanno immediatamente riscontrato un'infezione batterica molto pericolosa e il colon era rotto e, dunque, è stato organizzato un intevento di emergenza. Dalle radiografie mostrate dai medici in TV, si nota la presenza degli animali posti sui due lati dell'addome del paziente. I filmati pubblicati sui social media non sono stati verificati e perciò non è possibile confermarne l'autenticità, ma mostrerebbero il momento dell'estrazione dal corpo dell'uomo.