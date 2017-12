Un pene gigante sul palazzo: scoppia la protesta

C'è un nuovo membro nella scena artistica di New York: dopo la notte di Natale, sulle pareti di un palazzo del Lower East Side della Grande Mela è comparso un pene gigante. Un fallo decisamente realistico, seppur privo di testicoli, tanto da scioccare molti abitanti del quartiere. Lo ha realizzato la street artist Carolina Falkholt, colei che aveva già dipinto un'imponente vulva su un edificio svedese nel 2015.

Il gigantesco pene rosa si trova al 303 di Broome Street e copre ben quattro piani dell'edificio su cui è stato dipinto. Sembra che il lavoro sia stato commissionato dal gruppo d'arte The New Allen, diretto da Milan Kelez, peraltro proprietario del noto ristorante peruviano del quartiere, "Baby Brassa".