Prega per anni il Signore degli Anelli: "Pensavo fosse S.Antonio"

Sembra una barzelletta ed in effetti per certi versi la storia fa sorridere: un'anziana donna brasiliana ha pregato per anni davanti a una statuetta di un personaggio fra i più famosi della saga de Il Signore degli Anelli, convinta che in realtà fosse un'effigie di Sant'Antonio.

A scoprire questo incredibile equivoco una truccatrice carioca di Florianopolis, Gabriela Brandao, che è bisnipote dell'arzilla vecchietta. E racconta: "La mia bisnonna prega ogni giorno davanti a quell'immagine di Sant'Antonio, ma dando un'occhiata più da vicino ho scoperto che si trattava di una statuetta di Elrond". Che, come ricorderanno gli appassionti del genere fantasy, è un elfo del mondo fantastico inventato dall'immaginazione di John R.R. Tolkien, signore di Gran Burrone e padre di Arwen.

Gabriela ha messo la foto su Facebook, dove è subito diventata virale: "In un primo momento la mia bisnonna non ha capito cosa fosse successo. Poi glielo abbiamo spiegato - conclude - e le abbiamo donato una vera immagine di Sant'Antonio". Davanti a cui poter pregare come si deve.