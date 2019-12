Si fingeva invalido per farsi cambiare il pannolone dalle badanti

"È una mia perversione sessuale" . Per dodici mesi si è finto invalido per farsi cambiare il pannolone dalle badanti e per ottenere, ovviamente senza averne alcun diritto, agevolazioni e sgravi fiscali. Succede negli Stati Uniti d’America, dove un 29enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine a stelle e strisce per la truffa commessa ai danni dello Stato: ora è in attesa di processo.

Rutledge Deas, di New Orleans, gode(va) di ottima salute, ma per via della sua perversione sessuale ha inscenato di essere diversamente abile, così da dare libero sfogo alle sue pulsioni. Ed era così che, allora, si faceva assistere da ignare signore, completamente all'oscuro della parafilia del ragazzo.

Una volta scoperto, è stato interrogato dalla polizia americana: agli inquirenti il 29enne ha candidamente ammesso di aver messo in piedi il "teatrino" per seguire le sue passioni: le badanti, lo credevano incontinente, e gli cambiavano i pannoloni con regolarità.

Come ci è riuscito? Presto detto: l’uomo si è servito di un'applicazione chiamata "Urban Sitter" in voga negli States, grazie alla quale assumeva donne, con la scusa che dovessero badare a suo fratello minore, un ragazzo di 18 anni. E così cadevano nella sua trappola.

A far partire le indagini la segnalazione proprio di una delle donne che ha prestato cura al signor Deas, accorgendosi che più di qualcosa non tornava. Le perizie condotte hanno accertato i problemi psichici di Rutledge Deas, probabilmente dovuti a un trauma subito durante l'infanzia che lo avrebbe portato a trarre piacere sessuale nell'essere trattato come un neonato.

Il procuratore distrettuale Michal Henn, in occasione di un'audizione al Tribunale penale distrettuale di New Orleans – come riportato dal Daily Mail – ha dichiarato: "Questo ragazzo è attratto dalle persone che hanno compassione e pazienza nel prendersi cura delle persone con disabilità. Questa è una cosa straziante, non era mai successo niente del genere prima…" .

Che cos'è la parafilia

La parafilia in ambito psichiatrico, psicologico e sessuologico, è il termine scientificato (mutuato dal greco) che va ad indicare quelle pulsioni erotiche connotate da fantasie o impulsi intensi e ricorrenti, che implicano attività o situazioni specifiche che riguardino oggetti o animali, e che comportino sofferenza o umiliazioni, o che siano rivolte verso soggetti impuberi o, anche, persone non consenzienti.