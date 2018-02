Si masturbava in auto, scatta multa da 10mila euro

È stato beccato dentro la sua auto ferma sul ciglio della strada mentre lui era intento a toccarsi. L'uomo, un operaio di 26 anni di Carpenedolo, giovedì scorso, è stato sanzionato con una multa da 10mila euro dopo essere stato fermato dagli agenti di una pattuglia della polizia locale di Montichiari che si erano avvicinati pensando che avesse avuto un malore.

L'automobilista, in realtà, non aveva bisogno di alcun aiuto. Aveva i pantaloni calati e gli occhi chiusi per un altro motivo: si stava masturbando. Quando ha visto gli agenti, che stavano tirando fuori carta e penna per redigere il verbale, avrebbe, secondo la ricostruzione dell'episodio fatta da BresciaToday, cercato di giustificarsi: "Ero in astinenza, non pensavo di fare qualcosa di male". Per lui è quindi scattata una sanzione da diecimila euro in quanto il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato e, al suo posto, sono previste multe da un minimo di 5mila a un massimo di 30 mila euro.