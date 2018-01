Spazzino equilibrista: ecco il lavoro più rischioso al mondo

Chi si lamenta di doversi alzare la mattina per andare in ufficio quando fa freddo, resterà a bocca aperta nel guardare il video di uno spazzino equilibrista, che svolge il lavoro più rischioso al mondo. Si chiama Zhang Dongdong, ha 26 anni e sfida la morte per spazzare la neve da un ripido sentiero alto 2.000 metri. Il tutto accade nella Cina nord-occidentale, esattamente ad Huashuan, situata nella provincia dello Shaanxi.

Nel filmato, divenuto virale su Internet per via dell'incredibile impresa, si vede lo spazzino equilibrista cercare di eliminare la neve da una passerella traballante, larga solamente 30 centimetri circa, attaccata alla parete rocciosa della montagna. La sua unica protezione è un moschettone collegato a un cavo di sicurezza fissato alla roccia. Insomma, altro che sicurezza sul lavoro: ma perché lo fa?

Il sentiero in questione è infatti uno dei percorsi turistici più affascinanti in Cina, dove migliaia e migliaia di turisti fanno tappa ogni anno. Sede di suore, monaci e numerosi templi, Huashan è infatti una delle cinque più alte montagne cinesi, meta di una passeggiata da paura da non perdere.





A quanto pare, per ripulire il sentiero che si vede nel video, lo spazzino equilibrista impiega un'ora circa. Il percorso in questione viene costantemente definito una delle strade più mortali del mondo: ogni anno, infatti, una decina di persone cade dalla scogliera.