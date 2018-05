Sta per atterrare su un altro aereo. Così il comandante evita la strage

Un video appena pubblicato su YouTube mostra un Airbus A320 della compagnia Air Canada arrivare per sbaglio su un'affollata pista di atterraggio dell'aeroporto di San Francisco. Sta per scontrarsi con un altro aereo in attesa di poter decollare, ma con una manovra ad alto rischio il comandante è riuscito ad evitare il peggio.

L'episodio è accaduto nel luglio dello scorso anno, ma solo ora il National Transportation Safety Board statunitense si è deciso a rilasciare il filmato. Partito da Toronto e pronto ad atterrare a San Francisco, volo 759 di Air Canada sarebbe dovuto atterrare sulla pista 28L, ma invece era stato erroneamente assegnato alla pista parallela C, che era occupata da quattro aerei di linea in attesa di autorizzazione per il decollo.

Per colpa delle luci troppo forti, i piloti non ebbero una visione nitida della pista, finendo così per accorgersi proprio all'ultimo che sulla traiettoria di atterraggio c'era un altro aereo fermo a terra. Così, ha raccontato il comandante, " Vedemmo il velivolo venirci addosso, avrebbe colpito anche altri tre aerei passeggeri fermi in coda dopo di noi e sarebbe stata la peggiore strage di tutti i tempi per l’aviazione civile americana ".

Per evitare la tragedia, il pilota è stato costretto a una manovra ad alto rischio, fortunatamente riuscita e che ha permesso al velivolo di riprendere quota senza schiantarsi sull'altro mezzo solamente per pochissimi metri. Nessuno è rimasto ferito e l'aereo è atterrato in sicurezza con 140 passeggeri a bordo ma, se si fosse scontrato con gli altri aerei in attesa sulla pista, avrebbe potuto competere con il peggior disastro aereo della storia. Si ricorda che questo avvenne nel 1977 su una pista delle Canarie, dove in seguito a una collisione tra due Boeing 747 morirono 583 persone.