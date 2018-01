Terrore al circo: trapezista cade rovinosamente a terra

Momenti di vero e proprio terrore in un circo in Bielorussia: durante un'esibizione a 12 metri di altezza, una trapezista è precipitata urtando prima il bordo della rete di protezione, poi cadendo rovinosamente a terra. La cicense protagonista della disavventura si chiama Yulia Tikaeva: la ventenne moscovita si trova ora in terapia intensiva.

Uno spettatore ha immortalato la scena con lo smartphone, per poi pubblicarne il video su YouTube. Nel filmato, la cui visione non è consigliata a un pubblico sensibile, si nota chiaramente cosa sia successo: mentre stava volteggiando in un'acrobazia che avrebbe dovuto stupire il pubblico, la giovane russa ha improvvisamente perso la presa con il compagno di esibizione, cadendo da un'altezza equivalente a quattro piani e atterrando con un colpo sul pavimento.

Sotto gli sguardi del pubblico terrorizzato, tra urla e pianti, la trapezista è stata immediatamente soccorsa e trasportata in barella presso l'ospedale più vicino, dove ora è ricoverata con gravi ferite alla testa. Pare che non vi siano fratture e che, al momento, non vi sia la necessità di un intervento chirurgico, ma i medici dicono che bisognerà attendere del tempo prima di poter sciogliere la prognosi.