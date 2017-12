Voglie paranormali: "Ho fatto sesso con 20 fantasmi, meglio degli uomini"

Le esperienze sessuali con gli uomini? Sono ormai superate, almeno per una donna inglese di Bristol, la quale riferisce di aver fatto sesso con 20 fantasmi e di preferirli agli uomini. Il suo prossimo obiettivo è quello di rimanere incinta di uno di loro.

La ragazza, che ha 27 anni, si chiama Amethyst Realm. Intervistata durante una puntata del programma TV britannico "ITV This Morning", ha spiegato di aver avuto il primo rapporto sessuale con un fantasma ben 12 anni fa, dopo essersi trasferita insieme all'ormai ex fidanzato in una nuova casa, avvertendo la presenza di una strana entità. " Sentivo pressione sulle mie cosce e respiro sul mio collo. Mi sono sempre sentita al sicuro. Ho fatto sesso con il fantasma. Puoi sentirlo. È difficile da spiegare, c'era un peso, un respiro fisico e una carezza, e anche energia ", ha spiegato al pubblico dello show.