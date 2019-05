Vuole andare dal Papa ma il navigatore sbaglia e lo manda a Rom, in Germania

Tutte le strade portano a Roma. O a Rom. Un uomo è partito in auto da Newcastle con l'obiettivo di raggiungere la capitale, per andare a vedere il Papa in Vaticano, ma il navigatore ha sbagliato e lo ha mandato dritto-dritto nella quasi omonima città, in Germania.

Il signore non si è accorto di nulla e una volta messo piede nel paesino teutonico avrebbe chiesto indicazioni per raggiungere il Colosseo e Piazza San Pietro.

La disavventura dell'anziano a causa di una clamorosa svista: l'81enne protagonista dell'assurda vicenda ha digitato "Rom" (dimenticandosi una "e") sulla mappa digitale, il cui "cervello" robotico ha dunque partorito l'itinerario per raggiungere proprio Rom, a 1500 chilometri di distanza dalla giusta meta.