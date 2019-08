Zingaretti all'attacco: "Salvini faccia il ministro invece di fare il buffone"

"Faccia il ministro dell'Interno e non il giullare" . Così Nicola Zingaretti va nuovamente all'attacco frontale di Matteo Salvini, in vacanza a Milano Marittima.

Il segretario del Partito Democratico si è esposto su Facebook con un post piccato contro il leader della Lega in vista del voto decisivo di Palazzo Madama sul decreto Sicurezza bis, un voto che potrebbe spaccare la maggioranza giallo-verde. Queste le parole del dem: "Domani il Senato vota il "decreto insicurezza" di Salvini. Con la sicurezza non c'entra nulla perché Salvini con le paure ci campa. Salvini invece di fare il buffone firmi il contratto dei lavoratori delle forze dell'ordine, scaduto ormai da oltre duecento giorni..." .