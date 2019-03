La scollatura sexy di Elisabetta Canalis che fa impazzire i fan

Una bellezza tutta Made in Italy ma che attualmente vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e a sua figlia Skyler Eva. Una famiglia felice che la Canalis spesso mostra sui social. Ed è proprio uno di questi video in stile ritratto di famiglia ad incantare i follower.

Mentre trascorre una giornata in spiaggia con la famiglia, la Canalis mostra una scollatura vertiginosa mentre scherza con suo marito e dalle sue spalle gli dice: “Ti amo, voglio stare con te per sempre, ma tu non sei mai romantico con me”. Giocano come fossero bambini, se non fosse per il particolare osé che trabocca dalla maglietta di Elisabetta che, a quarant’anni, è ancora bellissima e super sexy da far impazzire tutti i suoi fan. La frase che rivolge al marito sembra ironica e gioiosa, ma che forse sotto ci sia anche un fondo di verità?

I commenti dei follower al video di Elisabetta Canalis

Il video della Canalis ha scatenato le fantasie dei sui follower. In molti hanno sottolineato come suo marito Brian Perri sia il sosia di Gianni Morandi. Un utente ha scritto: “Anche ioooooo. Ho pensato: che ci fa Gianni Morandi lì?”, ma subito un altro smentisce ironicamente: “Non è Morandi, differenza enorme... mani troppo piccole!!”. La Canalis ha reagito rispondendo ai commenti con il simbolo delle risate acconsentendo alle congetture dei suoi fan. Ma c’è anche chi, con un po’ più di fantasia, lo ha scambiato addirittura per Jim Carrey. Ma il signor Canalis non fa parte del mondo dello spettacolo e nella vita è un chirurgo specializzato, sebbene con un fisico sportivo e un passato da calciatore: praticamente Mr. Perfezione.