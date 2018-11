Maltempo, ancora allerta rossa in Veneto

Il maltempo continua a non dare tregua. Oggi è ancora allerta rossa in Veneto e arancione in altre 8 regioni italiane da Nord a Sud. Pioggia battente, vento forte e smottamenti hanno provocato altre cinque vittime. In Liguria resta ancora isolata Portofino mentre è disastrosa la situazione Nel bellunese la situazione, dove interi centri abitati sono isolati, l'energia elettrica a singhiozzo e l'acqua non è potabile. Distrutti milioni di metri cubi di foresta sulle dolomiti con strage di alberi. Il governatore veneto Zaia ha chiesto al governo di sospendere imposte e bollette nelle zone colpite. Emergenza anche in Sicilia: allagamenti a Palermo, a Sciacca paura per il torrente Cansalamone