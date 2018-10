Usa, l’Fbi indaga per terrorismo interno sui pacchi bomba

L'Fbi indaga per terrorismo interno sui pacchi bomba spediti alla Cnn, e nelle residenze di Clinton, Obama e Soros. Ieri evacuato il complesso residenziale e commerciale nel cuore di Manhattan a New York, dove ci sono gli studi dell'emittente televisiva. Trovato un ordigno simile a quelli intercettati nella posta indirizzata agli ex presidenti Clinton e Obama e al miliardario Soros. Nella notte un altro pacco mandato all'ex vice di Obama Joe Biden. Trump incolpa la stampa: "Fomenta l'odio". "E' lui a dividere", replicano i Democratici.