Autonomia, Zaia: “Non sono preoccupato da M5s, tema è in contratto di Governo”

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i governatori delle regioni. "Problemi con i 5 Stelle in tema di autonomia? Alla fine il dibattito ci sta, io personalmente sono finito in tribunale solo per aver tentato di fare un referendum, ma poi ho vinto la causa, ai 5 Stelle va riconosciuta la coerenza, sanno che c'è un contratto di governo che parla di autonomia, come anche il Def, e c'è soprattutto lo schieramento M5S in Veneto e Lombardia che hanno sostenuto il sì al referendum".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev