Graziano Delrio all'attacco del dl Genova: durante la discussione sul testo del provvedimento alla Camera, l'ex ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture dem se la prende con il ministro grillino per i Rapporti col Parlamento Fraccaro definendolo "responsabile del casino che è successo" in aula. "Non rida, Fraccaro, non rida", ha continuato Delrio che ha spiegato come il dl Genova sia arrivato in ritardo per "inserire un maxi condono per Ischia scoperchiando il vaso di Pandora".