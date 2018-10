Timmermans su Merkel: “Grande influenza in Europa, storia giudicherà positivamente sua eredità”

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 ottobre 2018

Merkel ha avuto una grande influenza nella direzione dell'Europa, un'influenza positiva. Ha capito che per tenere unita l'Europa bisogna trovare dei compromessi e che essere uniti in quanto Europei è il miglior modo per affrontare le sfide che il mondo ci presenta." Queste le parole del vicepresidente dell'Commissione Europea Frans Timmermans a margine della conferenza sullo sviluppo sostenibile a Bruxelles.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev