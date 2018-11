"Questa mattina in Regione Liguria ho fatto il vaccino antinfluenzale. Cosa aspettate a farlo anche voi?". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, che prima di recarsi in Consiglio regionale ha dato il via alla campagna di vaccinazione antinfluenzale facendosi iniettare per primo il siero / Courtesy Giuseppe Sciortino

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev