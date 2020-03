La tbc nel carcere di Agrigento, il direttore: "Nessuno sapeva della malattia"

Caso tubercolosi nel carcere di Agrigento. Nei giorni scorsi ha avuto eco la notizia circa la presenza di un detenuto affetto da tubercolosi all’interno della struttura Pasquale De Lorenzo. Si è diffusa di conseguenza, la preoccupazione fra gli addetti ai lavori ma anche tra i cittadini. In merito a quanto è stato detto, il direttore della casa circondariale Valerio Pappalardo è intervenuto oggi per fare chiarezza su alcune situazioni che, a quanto pare, sin dall’inizio, sono veicolate in maniera poco chiara rispetto all’effettiva situazione. Obiettivo innanzitutto come afferma lo stesso Pappalardo “riportare un clima di accettabile pacatezza e serenità sia fra gli operatori interni che in seno alla comunità cittadina esterna ”.

In un discorso diretto a chiarire alcuni nodi della questione e a fare un quadro specifico della situazione una volta e per tutte, il direttore si è così espresso: “ Già a monte l' organo direttivo periferico non era a conoscenza, durante la permanenza del detenuto interessato presso questa sede della presenza di alcuna patologia specifica di natura infettiva, tant'è che la stessa è stata diagnosticata all'interno di altra struttura carceraria e, dopo il suo trasferimento da questo Istituto Penitenziario, ne è stata data debitamente notizia a questo organo di vertice locale il quale con assoluta immediatezza ha investito della relativa problematica tutte le specifiche figure professionali di competenza ”.

Sono stati informati della situazione infatti il referente dell’azienda sanitaria provinciale, il medico competente ex T.U./2008 e il responsabile interno del servizio prevenzione e protezione. Da qui, l’inizio della procedura di profilassi con le relative misure sanitarie del caso sulle persone che, per diversi motivi, hanno frequentato la struttura carceraria. I controlli, ha spiegato Pappalardo, sono stati eseguiti immediatamente e non dopo la protesta degli addetti ai servizi.

Per quanto concerne i familiari delle persone sopra menzionate, nei loro confronti non è stato disposto alcun procedimento in tal senso in quanto “ non è statuito dalle linee guida sanitarie operative, fermo restando l'obbligo di avvertenza a tutti gli operatori che interagiscono con la popolazione reclusa a vario legittimo titolo ”.