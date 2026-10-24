Francia, è già allerta a Lione: la polizia lancia lacrimogeni. Gilet gialli in piazza, oltre 70mila agenti schierati

A intervenire sulla gestione delle manifestazioni è stato Michael O’Flaherty, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, che ha richiamato l’attenzione soprattutto sulla tutela dei minorenni. Secondo O’Flaherty, l’operato delle forze dell’ordine deve tenere conto dell’età e della vulnerabilità dei ragazzi coinvolti nelle proteste. La detenzione, ha sottolineato, deve rappresentare soltanto una misura di ultima istanza e ai minori deve essere sempre garantita l’assistenza legale. Il commissario ha inoltre espresso preoccupazione per l’impiego dei militari nella gestione delle manifestazioni, ritenendolo potenzialmente problematico sul piano dei diritti umani. «Proteggere la libertà di riunione pacifica è un obbligo democratico», ha ribadito, invitando le autorità a intervenire sempre nel rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto.

Il richiamo arriva proprio nel giorno in cui sono previste nuove manifestazioni in Francia, Albania, Italia e Spagna, dopo settimane segnate anche da episodi di violenza. In Francia le autorità hanno imposto coprifuoco parziali, vietato alcuni cortei e rafforzato il dispositivo di sicurezza, anche con il coinvolgimento dell’esercito. In Italia, invece, il governo ha disposto un maggiore impiego di militari e varato un decreto legge che introduce misure più severe nei confronti dei minorenni coinvolti nei disordini.