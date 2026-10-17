Trump sospende una serie di sanzioni contro la Russia. Mosca: “Momento storico”. Kiev: “Se cadiamo 20 milioni di profughi in Ue”

Dal Gemelli, dove è ancora convalescente, Leone XIV lavora per la pace in Ucraina. In una telefonata al presidente russo Vladimir Putin, il Pontefice ha chiesto una “tregua umanitaria per la martoriata città di Oleshky”, i cui civili sono intrappolati sulla linea del fronte. La situazione della città è stata anche al centro dei colloqui del presidente della Cei, il cardinale Zuppi, a Mosca. Putin ha assicurato “sostegno all’iniziativa di Leone”, attribuendo però le responsabilità a Kiev. Intanto, Trump torna ad attaccare Zelensky: “È più difficile di Putin, colpa sua il caro energia”. Parole applaudite dal Cremlino.

Il presidente americano ha inoltre sospeso importanti sanzioni e dazi sull’export russo, nel tentativo di contenere i prezzi del diesel in vista delle elezioni di metà mandato. Zelensky si affida invece all’Europa: “I veri leader sono nell’Ue, se cadiamo 20 milioni di profughi arriveranno qui”, ha dichiarato al Consiglio di Bruxelles. Kallas ha ammesso che “senza Starlink la guerra è un problema”, mentre il ministro della Difesa Crosetto ha definito “un grave errore” la scelta degli Stati Uniti di limitare l’accesso ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence.

Sul fronte vaticano, intanto, prosegue il recupero del Pontefice, che in mattinata ha celebrato la messa e domani reciterà l’Angelus. Diffuse anche le prime fotografie dopo l’intervento chirurgico. Il segretario di Stato Parolin ha chiarito le precedenti dichiarazioni sulla necessità di una “rimodulazione del pontificato”: “Intendevo del prossimo viaggio”. Anche Trump ha rivolto al Papa un augurio di pronta guarigione: “Gli auguro ogni bene, l’ho detto al fratello”, ha dichiarato riferendosi a Louis Prevost, sostenitore Maga.

Dmitriev su stop Trump sanzioni a Russia: "Momento storico, serve dialogo" Un momento “storico”. Così su Telegram l’inviato speciale del Cremlino per gli investimenti esteri, Kirill Dmitriev, commenta “la sospensione del ‘Graham Act’ da parte dell’Amministrazione del presidente Trump” pochi giorni prima dell’entrata in vigore di sanzioni previste contro la Russia. Per Dmitriev, come rilancia l’agenzia russa Tass, si tratta di “un momento importante e davvero storico”. “Invece delle sanzioni e dello scontro, ci sono dialogo, cooperazione vantaggiosa per entrambi e responsabilità condivisa per la stabilità globale”, ha aggiunto, ripetendo che “la cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti è nell’interesse di entrambi i Paesi, contribuisce alla stabilità dell’economia globale e crea le basi per la fiducia e per arrivare a una pace duratura”. 17 ottobre 2026

Media: "Ordine per limitare uso di Starshield di Kiev è arrivato dalla Casa Bianca" L’ordine di limitare il servizio satellitare Starshield di SpaceX utilizzato dall’Ucraina per le comunicazioni militari e le operazioni con i droni sarebbe arrivato dall’interno della Casa Bianca. Lo riferisce il sito di Reuters, citando due funzionari statunitensi e uno occidentale informati sulla vicenda. Secondo le fonti, ai vertici del Dipartimento della Difesa statunitense è stato comunicato che il servizio Starshield destinato alle forze armate ucraine doveva essere rallentato. I funzionari, che hanno parlato in forma anonima, non hanno precisato chi alla Casa Bianca abbia preso la decisione né chi sia stato incaricato di attuarla. Questa settimana funzionari ucraini avevano riferito che i ricevitori satellitari di tipo militare avevano smesso di funzionare quando erano montati su oggetti in rapido movimento, compromettendo le prestazioni dei droni che li utilizzano per i sistemi di guida a bordo. Giovedì, una fonte del ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che i dispositivi avevano ripreso a funzionare in movimento, ma soltanto fino a una velocità di 160 chilometri orari. Le restrizioni hanno complicato le missioni contro le forze russe e le infrastrutture logistiche nei territori occupati, oltre a rallentare i droni intercettori impiegati per abbattere gli Shahed russi in arrivo. Interpellato sulla direttiva, un alto funzionario statunitense ha dichiarato che il presidente “non ha mai avanzato una simile richiesta”. La Casa Bianca non ha risposto alle domande sull’eventuale coinvolgimento di altri membri dell’amministrazione. Anche SpaceX, il Dipartimento della Difesa e l’ambasciata ucraina a Washington non hanno risposto alle richieste di commento. 17 ottobre 2026

Raid russi nella notte con missili e 332 droni, neutralizzati 293 obiettivi La Russia ha attaccato l’Ucraina nella notte con missili balistici, missili da crociera e 332 droni d’attacco. Le difese aeree ucraine hanno intercettato o neutralizzato 293 obiettivi, mentre sono stati registrati impatti in 22 località. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando l’Aeronautica militare di Kiev. Secondo il bilancio preliminare diffuso alle 8 locali, sono stati abbattuti o neutralizzati quattro missili da crociera Kalibr e 289 droni, tra cui velivoli Shahed, S-8000 Banderoľ, Gerbera e altri modelli. L’attacco ha coinvolto anche missili balistici Iskander-M e KN-23, lanciati dalle regioni russe di Voronezh e Rostov e dalla Crimea occupata, oltre a missili da crociera Kh-22/32 e quattro Kalibr lanciati dal Mar Nero, dalla zona di Novorossiysk. Detriti dei velivoli intercettati sono caduti in altre tre località. Nelle prime ore di sabato, attacchi con missili balistici e da crociera hanno colpito anche Zaporizhzhia e Kryvyi Rih, danneggiando edifici e un impianto industriale e provocando feriti. 17 ottobre 2026

Ucraina: nuovo allerta per missili e droni russi La Russia ha lanciato un altro attacco aereo notturno contro l’Ucraina nelle prime ore di oggi, provocando allarmi antiaerei a Kiev e in diverse regioni, mentre le forze ucraine avvertivano del rischio di lancio di missili balistici diretti verso Kryvyi Rih, Zaporizhzhia e la zona del Dnipro, oltre ai continui attacchi con droni. Lo scrive il Kyiv Post. Poco prima delle 4,40 ora locale, l’aeronautica militare ucraina ha segnalato un’escalation della minaccia missilistica balistica, avvertendo i residenti di diverse regioni di cercare riparo. “Il nemico ha attaccato Zaporizhzhia. Sono stati danneggiati edifici residenziali. Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite. Stanno ricevendo assistenza medica”, testimonia in seguito su Telegram Ivan Fedorov, uno dei vertici del Consiglio di difesa regionale della città ucraina. 17 ottobre 2026

Trump ferma importanti sanzioni e dazi del Graham Act sull'export della Russia Il presidente Donald Trump, con un ordine esecutivo, ha sospeso importanti sanzioni e dazi sull’export a carico della Russia previsti dal ‘Lindsey Graham Act’, pochi giorni prima dell’entrata in vigore. La loro efficacia avrebbe complicato i suoi sforzi per ridurre i prezzi del diesel in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Lo stop riguarda la legge da lui promulgata lo scorso mese, avvalendosi di una clausola di deroga prevista dalla normativa, fortemente voluta per punire la Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina dal senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso a luglio pochi giorni dopo essere tornato da Kiev. Il provvedimento codificava e ampliava le sanzioni contro Mosca: le deroghe, tuttavia, sono giustificate dall’interesse nazionale, esentano dai dazi le merci russe e sospendono le sanzioni contro individui ed entità, sebbene le sanzioni preesistenti rimangano in vigore. Gli Stati Uniti, attraverso diverse agenzie, monitoreranno gli acquisti di petrolio russo e i tentativi di elusione delle sanzioni, mantenendo la facoltà di revocare le deroghe qualora fosse necessario. Nell’ordine esecutivo, intitolato ‘Attuazione del Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’, Trump ha dichiarato di aver trasmesso al Congresso la certificazione richiesta, unitamente a un rapporto esplicativo delle motivazioni alla base della decisione. Il provvedimento richiama la Sezione 115 del Graham Act, che autorizza il presidente a sospendere le sanzioni contro soggetti stranieri, le restrizioni a carico di persone e i dazi imposti dalla legge, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti. “Ho trasmesso al Congresso la certificazione sulla concessione di tale deroga, in questo momento, è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti”, ha affermato Trump nell’ordine, postato sul sito della Casa Bianca. La mossa giunge mentre l’amministrazione Trump è sotto pressione per il suo approccio alle esportazioni di energia russa e per gli sforzi mirati a contrastare l’elevato costo del carburante. La decisione di sospendere l’applicazione di alcune disposizioni della nuova legge arriva inoltre tra le critiche bipartisan dei legislatori, secondo cui allentare le restrizioni sul petrolio russo potrebbe garantire a Mosca entrate inattese proprio mentre prosegue la sua guerra contro l’Ucraina. L’ordine, tuttavia, non elimina tutte le sanzioni statunitensi attualmente in vigore contro la Russia. Trump ha dichiarato esplicitamente che la deroga relativa alla Sezione 102(d) non avrebbe inciso sulle sanzioni e sulle altre misure imposte in virtù di precedenti ordini esecutivi sulle specifiche attività estere dannose legate al governo russo. Le misure esistenti, incluse quelle contro i soggetti designati ai sensi dei relativi ordini esecutivi, rimangono invariate a seguito del nuovo ordine. 17 ottobre 2026