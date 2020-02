Coronavirus, Gallera: "Due aree di quarantena non sufficienti"

" Le due aree " che " sono state individuate dal ministero della Difesa " non sarebbero " sufficienti a soddisfare la necessità anche solo attuale ". L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, pur invitando la cittadinanza alla serenità, evidenzia le criticità emerse al termine dell'incontro in prefettura a Milano per fare il punto sul Coronavirus.

" Le due aree sono state individuate dal ministero della Difesa. Oggi abbiamo appreso che sono aree con dei numeri non sufficienti a soddisfare la necessità anche solo attuale. Altre aree a parte quelle due non penso che saranno nella città di Milano ". " Sono aree in cui le persone saranno collocate in modo sicuro e da li non escono e non hanno relazioni con l'esterno. Ma potrebbero essere collocate da qualunque parte d'Italia. Un invito ai cittadini milanesi e a tutti di stare sereni perché collocheremo delle persone che saranno in isolamento, e li verranno probabilmente collocate persone che non sono nemmeno positive ma in osservazione perché hanno avuto contatti diretti con i contagiati ", spiega.

"A vremo bisogno di un'area in cui mettiamo i contatti diretti per verificare se evidenziano la malattia nell'arco del periodo di incubazione, dall'altra parte metteremo i positivi asintomatici ovvero chi è positivo ma non ha la malattia conclamata ".

In Lombardia, intanto, sono arrivati a 40 i casi di contagio mentre sono due i casi di Covid-19 accertati a Cremona. " Attualmente in ospedale sono ricoverati altri tre pazienti provenienti dal lodigiano. I pazienti si trovano presso l'Unità operativa di Malattie Infettive. Le loro condizioni sono discrete e stabili ". Lo sottolinea una nota l'Asst di Cremona. "C ome confermato nella conferenza stampa del primo pomeriggio dall'Assessore Giulio Gallera - prosegue l'azienda sanitaria - s ono due i casi di coronavirus accertati della provincia di Cremona (Comuni di Pizzighettone e Sesto ed Uniti) ". L'ospedale di Cremona " È attivo in tutte le sue funzioni e sta garantendo tutte le prestazioni in urgenza. A scopo cautelativo si consiglia ai visitatori di recarsi solo in caso di reale necessità ", prosegue la nota. In collaborazione con la Protezione civile, davanti all'ingresso principale dell'ospedale di Cremona " È stata allestita una tenda da campo che fungerà da punto di accoglienza (pre-triage di Pronto Soccorso), gestito da operatori sanitari dell'Asst di Cremona. Ciò al fine di potenziare la zona filtro e diversificare correttamente i percorsi di assistenza in sicurezza ", conclude la nota.