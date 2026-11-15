“Spiegava a voce che suono voleva e ascoltava noi musicisti”

Gianni Dall’Aglio, batterista e percussionista, ex Ribelli, è stato uno dei session man più richiesti della musica italiana: oltre 500 dischi, da Mina a Patty Pravo, da Ivano Fossati a Loredana Bertè, e una lunga stagione accanto ad Adriano Celentano. Con Lucio Battisti ha suonato dal 1968 al 1975 in una quarantina di successi, fino ad Anima latina, che considera il punto più alto della sua carriera.Uscito nel dicembre 1974, Anima latina è il disco della rottura. Battisti torna da un viaggio in Sud America e, all’apice del successo, sceglie brani lunghi e una voce affondata nel mix. Il pubblico lo premia comunque (è l’ottavo album più venduto del 1975), ma nella sua discografia resta un oggetto a parte, amatissimo e mai davvero replicato. Dall’Aglio c’era, dietro la batteria, accanto alla chitarra di Massimo Luca. Ed è con Luca e con il bassista Bob Callero che oggi porta in giro AnimaLucio, il progetto nato per riunire i musicisti che Battisti volle con sé in studio.

Come ha conosciuto Battisti?

«Attraverso il Clan Celentano. Da lì l’ho seguito in tutta la sua evoluzione: dalle canzoni soul, fantastiche, penso a Un’avventura, con Wilson Pickett, a una progressione artistica che si sentiva già nel Nostro caro angelo, dove c’era un’attenzione diversa alla voce e ai suoni».

Com’erano le sessioni di Anima latina?

«Erano pezzi difficili, con tempi dispari, molto ricercati: un’incursione nel progressive rock. Alle nove e mezza di mattina Lucio ci faceva sentire una demo del brano, voce e chitarra, poi spiegava che cosa voleva a ciascun musicista. A sera il pezzo era completamente diverso da come era partito.Non c’era mai niente di scritto».

Quanto spazio lasciava ai musicisti?

«Io ho sempre espresso il mio ruolo in modo creativo, e Lucio era attentissimo alle proposte degli altri. La batteria del brano che apre Anima latina è nata da una piccola cosa che avevo improvvisato mentre gli altri si riposavano».

Dove provavate?

«Si provava al Mulino di Anzano del Parco, un posto incantato. I custodi erano i miei suoceri, che cucinavano per tutti. Facevano i minestroni alla ligure, e Lucio impazziva».

Perché Anima latina è rimasto un caso unico nella sua produzione?

«Perché ha accontentato Lucio e scontentato Mogol. Alla sera Mogol veniva in studio a sentire il risultato: era una scena che avevo visto molte volte. E si capiva che era perplesso».

La voce è registrata bassissima. Era un modo per dire che non voleva più scrivere canzoni da cantare in coro?

«La voce era bassa di proposito, tanto che alcune parole non si afferravano subito. Lucio voleva una vocalità evocativa, non cantabile, che portasse l’attenzione proprio sulle parole nascoste».